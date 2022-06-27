Бобров Мефодий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Мефодий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

2003 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2022

Отец: Бобров Кирилл

Мать: Боброва Лидия Вадимовна

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