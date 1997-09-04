(Пивных) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1925
Дата смерти04.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925
Отец: Пивных Никифор Михайлович
Мать: Теодора Болеславовна
Рождение ребёнка
25.10.1947
Сын: Ковалев Леонид
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.09.1997