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(Пивных) Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1925

Дата смерти

04.09.1997

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925

Отец: Пивных Никифор Михайлович

Мать: Теодора Болеславовна

Рождение ребёнка
25.10.1947

Сын: Ковалев Леонид

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.09.1997
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