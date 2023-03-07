Пушков Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушков Степан Сергеевич

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Место рождения

Леонидово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Пушков Сергей Андреевич

Мать: Пушкова Евдокия Осиповна

Леонидово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкова Надежда Степановна

Мать ребёнка: не указана

Леонидово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1941
Пропал без вести https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie7146300/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_nam... Показать все
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