Пушков Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Пушков Сергей Андреевич
Мать: Пушкова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкова Надежда Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1941
Пропал без вести https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie7146300/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_nam... Показать все