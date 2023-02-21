Старшинов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшинов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Старшинова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Афонасьева Нина Константиновна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Старшинова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Афонасьева Нина Константиновна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Старшинов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Афонасьева Нина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонасьева Нина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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