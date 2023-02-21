Старшинов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Старшинова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Афонасьева Нина Константиновна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Старшинова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Афонасьева Нина Константиновна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Старшинов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Афонасьева Нина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно