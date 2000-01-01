Нарыжный Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжный Геннадий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1964

Отец: Нарыжный Виктор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1984

Сын: Нарыжный Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Нарыжная Наталья Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1989

Сын: Нарыжный Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Нарыжная Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарыжная Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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