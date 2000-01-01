Нарыжный Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1964
Отец: Нарыжный Виктор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1984
Сын: Нарыжный Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Нарыжная Наталья Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1989
Сын: Нарыжный Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Нарыжная Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно