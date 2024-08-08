Синцова Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Варвара Павловна
Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лазарев-Миронов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич
Бракосочетание
14.06.1908
https://yandex.ru/archive/catalog/2f6c2736-2d94-431c-b4f9-2dcd80ccebc9/265?text=Колывань+Лазарев&snippet=Мещанин+Города+%5C007%5BКолывани%5C007%5D+Павел+Андреев+%5C007%5BЛазарев%5C007%5D%2C+вероиспоСе... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1910
Сын: Лазарев Лев Павлович
Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич
https://yandex.ru/archive/catalog/88965ae0-0f04-4d1d-89af-32534b3a6762/200?text=Колывань+Лазарев&snippet=Мещанин+города+%5C007%5BКолывани%5C007%5D+Том+губ.%2C+Павел+Андреев+%5C007%5BЛазарев%5C007%5D+и... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Лазарева Милитина Павловна
Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич