Синцова Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцова Клавдия Николаевна

Синцова Клавдия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Варвара Павловна

Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лазарев-Миронов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич

Бракосочетание
14.06.1908

Муж: Миронов - Лазарев Павел Андреевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
https://yandex.ru/archive/catalog/2f6c2736-2d94-431c-b4f9-2dcd80ccebc9/265?text=Колывань+Лазарев&snippet=Мещанин+Города+%5C007%5BКолывани%5C007%5D+Павел+Андреев+%5C007%5BЛазарев%5C007%5D%2C+вероиспоСе... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Лазарев Лев Павлович

Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
https://yandex.ru/archive/catalog/88965ae0-0f04-4d1d-89af-32534b3a6762/200?text=Колывань+Лазарев&snippet=Мещанин+города+%5C007%5BКолывани%5C007%5D+Том+губ.%2C+Павел+Андреев+%5C007%5BЛазарев%5C007%5D+и... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Лазарева Милитина Павловна

Отец ребёнка: Миронов - Лазарев Павел Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.