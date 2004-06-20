Пунтусова (Русакова) Мария Феофановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1922
Дата смерти20.06.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1922
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пунтусов Василий Павлович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2004