Пунтусова (Русакова) Мария Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунтусова (Русакова) Мария Феофановна

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Место рождения

Арынцаская, Шипицинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

08.04.1922

Дата смерти

20.06.2004

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1922

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Арынцаская, Шипицинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пунтусов Василий Павлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пунтусов Василий Павлович

Смерть
20.06.2004
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