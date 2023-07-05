Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван
Мать: Пелагия Сергеевна (?)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Салманида
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Салманида
Рождение ребёнка
1833
Сын: Макар Яковлевич
Мать ребёнка: Салманида
Рождение ребёнка
1846
Сын: Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салманида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно