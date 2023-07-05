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Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван

Мать: Пелагия Сергеевна (?)

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Салманида

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Салманида

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Салманида

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Сергеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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