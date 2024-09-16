Курилов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилов Егор

Курилов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Курилов Иван Егорович

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курилов Александр Егорович

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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