Никифорова (Подсвирова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Подсвирова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1925

Дочь: (Никифорова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Григорьевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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