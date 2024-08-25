Никифорова (Подсвирова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1925
Дочь: (Никифорова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Григорьевич
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно