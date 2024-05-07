Мельников Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Военная служба
?.05.1941
Мельников Николай Григорьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1922 Место рождения: Тверская обл., Осташковский р-н, Жуковский с/с, д. Кононово Наименование военкомата: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область