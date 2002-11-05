Николаева (Поспелова) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти05.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Рождение ребёнка
26.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Михаил Васильевич
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
07.03.1958
Развод
11.09.1979
Муж: не указан
Смерть
05.11.2002