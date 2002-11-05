Николаева (Поспелова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Поспелова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Кособродка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

05.11.2002

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Поспелов Николай Максимович

Мать: Поспелова Вера Фёдоровна

Кособродка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Михаил Васильевич

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
07.03.1958

Муж: Николаев Михаил Васильевич

Развод
11.09.1979

Муж: не указан

Смерть
05.11.2002
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