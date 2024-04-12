Макарова (Пермякова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Пермякова) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Кокуй, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1974

Отец: Пермяков Анатолий Дмитриевич

Мать: Пермякова Анна Алексеевна

Кокуй, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.03.2001

Сын: Анурьев Денис Олегович

Отец ребёнка: Анурьев Олег Станиславович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анурьев Олег Станиславович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анурьев Роман Олегович

Отец ребёнка: Анурьев Олег Станиславович

Чита, город Чита, Забайкальский край
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