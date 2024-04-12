Макарова (Пермякова) Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1974
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1974
Рождение ребёнка
22.03.2001
Отец ребёнка: Анурьев Олег Станиславович
Рождение ребёнка
25.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анурьев Олег Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анурьев Олег Станиславович