Ашихмина (Кононова) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1956
Дата смерти22.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956
Рождение ребёнка
02.04.1976
Сын: Ашихмин Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович
Рождение ребёнка
04.12.1977
Дочь: Фридрих Елена Владимировна
Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович
Рождение ребёнка
23.04.1982
Дочь: Архипкина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович
Рождение ребёнка
15.04.1985
Дочь: Гериба Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович
Рождение ребёнка
18.06.1988
Сын: Ашихмин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович
Рождение ребёнка
22.03.1990
Сын: Ашихмин Степан Владимирович
Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2008