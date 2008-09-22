Ашихмина (Кононова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Кононова) Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1956

Дата смерти

22.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956

Отец: Кононов Степан Фёдорович

Мать: Кононова Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
02.04.1976

Сын: Ашихмин Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович

Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.12.1977

Дочь: Фридрих Елена Владимировна

Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович

Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.04.1982

Дочь: Архипкина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович

Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.04.1985

Дочь: Гериба Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович

Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.06.1988

Сын: Ашихмин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович

Рождение ребёнка
22.03.1990

Сын: Ашихмин Степан Владимирович

Отец ребёнка: Ашихмин Владимир Данилович

Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Владимир Данилович

Смерть
22.09.2008
Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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