Абуталиб Гайси Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения18.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875
Отец: Гайса Монасыпов
Мать: Махсурур Тохфатулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1927
Сын: Магсум Абуталиб Улы
Мать ребёнка: Шамси
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно