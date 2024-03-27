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Абуталиб Гайси Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

18.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875

Отец: Гайса Монасыпов

Мать: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1927

Сын: Магсум Абуталиб Улы

Мать ребёнка: Шамси

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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