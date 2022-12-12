Вагапов Рашид Вагапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Рашид Вагапович

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Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.05.1908

Дата смерти

14.12.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1920 по 1926
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1936 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940 по 1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.12.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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