Вагапов Рашид Вагапович
Место рождения
Дата рождения07.05.1908
Дата смерти14.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1926
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1936 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940 по 1962
Смерть
14.12.1962