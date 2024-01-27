Чичев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1936

Дата смерти

06.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чичева Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чичева Раиса Николаевна

Россия
Смерть
06.03.1968
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