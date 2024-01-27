Чичев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1936
Дата смерти06.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чичева Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чичева Раиса Николаевна
Россия
Смерть
06.03.1968