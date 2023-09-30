Соколова (Косталева) Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Илья
Рождение ребёнка
23.10.1940
Дочь: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Отец ребёнка: Соколов Илья
Рождение ребёнка
27.01.1942
Дочь: Соколова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Соколов Илья
Смерть
Неизвестно