Соколова (Косталева) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Косталева) Серафима Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косталев Василий Петрович

Мать: Косталева (Пометова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Ильич

Отец ребёнка: Соколов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Илья

Рождение ребёнка
23.10.1940

Дочь: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Отец ребёнка: Соколов Илья

Рождение ребёнка
27.01.1942

Дочь: Соколова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Соколов Илья

Смерть
Неизвестно

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