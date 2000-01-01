Кутепова (Дрюкова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепова (Дрюкова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1940

Отец: Дрюков Иосиф

Мать: Дрюкова Христинья

Рождение ребёнка
14.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутепов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Николай

Отец ребёнка: Кутепов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутепов Сергей

Смерть
Неизвестно
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