Белоусов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.09.1892
Дочь: Белоусова Надежда
Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Белоусова Вера
Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Белоусов Георгий
Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Серафима
Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Антонина
Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыкова Мария
Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно