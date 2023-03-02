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Белоусов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.09.1892

Дочь: Белоусова Надежда

Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Дочь: Белоусова Вера

Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Белоусов Георгий

Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Серафима

Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Антонина

Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкова Мария

Мать ребёнка: Белоусов Екатерина Katarina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусов Екатерина Katarina

Смерть
Неизвестно
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