Нагаев Александр Николаевич 30.07.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагаев Александр Николаевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 30.07.1980

умер ?.07.2026

Отец
Нагаев Николай Ильич27.06.1954 г.р.
Мать
Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна14.04.1954 г.р.
Супруги
Ушакова (Филиппова) Валентина26.10.1986 г.р.
Дети
(Нагаева) Анна Александровна27.11.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1980

Отец: Нагаев Николай Ильич

Мать: Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Ушакова (Филиппова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Филиппова) Валентина

Рождение ребёнка
27.11.2007

Дочь: (Нагаева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Ушакова (Филиппова) Валентина

Смерть
?.07.2026

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