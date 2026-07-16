Нагаев Александр Николаевич
мужской, родился 30.07.1980
умер ?.07.2026
ОтецНагаев Николай Ильич27.06.1954 г.р.
МатьНагаева (Липовцева) Лидия Михайловна14.04.1954 г.р.
Супруги
Ушакова (Филиппова) Валентина26.10.1986 г.р.
Дети
(Нагаева) Анна Александровна27.11.2007 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1980
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2007
Дочь: (Нагаева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Ушакова (Филиппова) Валентина
Смерть
?.07.2026