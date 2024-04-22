Антипова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Мария Михайловна

Место рождения

Сюрьга

Дата рождения

1864

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Филатова Анна Матфеева

Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров

Рождение ребёнка
01.09.1890

Сын: Филатов Иван Матфеев

Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров

Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Филатов Косма Матфеев

Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Филатова Соломония Матфеева

Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Матфей Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Андрей Матфеев

Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров

Смерть
1864
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