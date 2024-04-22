Антипова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Филатова Анна Матфеева
Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров
Рождение ребёнка
01.09.1890
Сын: Филатов Иван Матфеев
Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров
Рождение ребёнка
03.08.1894
Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Филатова Соломония Матфеева
Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Матфей Егоров
Смерть
1864