Сексяева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяева Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1857

Сын: Сексяев Илья

Отец ребёнка: Сексяев Иоанн

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Сексяев Ефрем

Отец ребёнка: Сексяев Иоанн

д. Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно
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