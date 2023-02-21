Сексяева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1857
Сын: Сексяев Илья
Отец ребёнка: Сексяев Иоанн
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1873
Сын: Сексяев Ефрем
Отец ребёнка: Сексяев Иоанн
д. Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно