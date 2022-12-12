Широков Евфимий Ильич
Место рождения
Дата рождения11.03.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1877 ст.
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: Широкова Анна Евфимовна
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.06.1897
Сын: Широков Тимофей Евфимович (из двойни, второй младенец мертворожденный)
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Широков Алексей Евфимович
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно