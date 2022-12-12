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Широков Евфимий Ильич

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Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.03.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1877 ст.

Отец: Широков Илья Трифонович

Мать: Широкова Дарья Савостьяновна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Жена: Широкова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Широкова Анна Евфимовна

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Григорьевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Широков Тимофей Евфимович (из двойни, второй младенец мертворожденный)

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Григорьевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Широков Алексей Евфимович

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Григорьевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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