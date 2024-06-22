Касьянов Александр Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1909
Дата смерти22.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Вера
Смерть
22.01.1991
Похороны
Неизвестно