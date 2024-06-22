Касьянов Александр Михеевич 14.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянов Александр Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1909

Дата смерти

22.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова (Дегтярёва) Вера

Смерть
22.01.1991
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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