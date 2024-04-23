Ульяна Демьяновна
Место рождения
Дата рождения10.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883
Отец: Демьян Гаврилович
Мать: Марфа Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1883
Бракосочетание
08.02.1908
Муж: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
27.07.1910
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Артемий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович
Рождение ребёнка
04.04.1914
Сын: Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Демьянович