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Ульяна Демьяновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

10.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883

Отец: Демьян Гаврилович

Мать: Марфа Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1883
Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Фёдор Демьянович

Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1910

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Артемий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Демьянович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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