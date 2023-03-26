Твердохлебов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТвердохлебов Григорий Николаевич

Твердохлебов Григорий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Твердохлебов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1938

Дочь: Саватеева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Твердохлебова Онисья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Твердохлебова Онисья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Твердохлебова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Твердохлебова Онисья Тарасовна

Смерть
1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close