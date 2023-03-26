Твердохлебов Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Твердохлебов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1938
Дочь: Саватеева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Твердохлебова Онисья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Твердохлебова Онисья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Твердохлебова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Твердохлебова Онисья Тарасовна
Смерть
1939