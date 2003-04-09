Пинясов Александ Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1936
Дата смерти09.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1961
Сын: Пинясов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Пинясова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.?
Дочь: Афанасьева Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.04.2003
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Новое Ворошиловское кладбище