Пинясов Александ Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинясов Александ Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1936

Дата смерти

09.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1961

Сын: Пинясов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Пинясова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.?

Дочь: Афанасьева Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.04.2003
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Новое Ворошиловское кладбище
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