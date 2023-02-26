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Герасименко Макар Романович
Герасименко Макар Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.?
Пол
Мужской
Отец
Герасименко Роман Викторович
1976 г.р.
Мать
Герасименко Лина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.?
Отец:
Герасименко Роман Викторович
Мать:
Герасименко Лина
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