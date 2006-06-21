Козлова (Ефимова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ефимова) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1957

Отец: Ефимов Фёдор Фёдорович

Мать: Ефимова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.11.1976

Сын: Козлов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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