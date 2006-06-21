Козлова (Ефимова) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1957
Отец: Ефимов Фёдор Фёдорович
Мать: Ефимова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.11.1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно