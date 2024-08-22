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Карандаев Александр

Место рождения

село Глуховская Белебеевского района респ. Башкортостан

Дата рождения

20.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1959

Отец: Карандаев Сергей

Мать: Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карандаева) Лена

Мать ребёнка: Карандаева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карандаева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карандаев Андрей

Мать ребёнка: Карандаева Ольга

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