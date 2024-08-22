Карандаев Александр
Место рождениясело Глуховская Белебеевского района респ. Башкортостан
Дата рождения20.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1959
Отец: Карандаев Сергей
Мать: Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карандаева) Лена
Мать ребёнка: Карандаева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карандаева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карандаев Андрей
Мать ребёнка: Карандаева Ольга