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Перцева Людмила Анатольевна

Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

13.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983

Отец: Перцев Анатолий Георгиевич

Мать: Лавриненко Антонина Михайловна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
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