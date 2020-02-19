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Меркушова Лидия Никитична
Меркушова Лидия Никитична
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
19.02.2020
Пол
Женский
Отец
Меркушов Никита Алексеевич
1983 г.р.
Мать
Меркушова (Шитова) Анна Ильинична
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2020
Отец:
Меркушов Никита Алексеевич
Мать:
Меркушова Анна Ильинична
Москва
, город федерального значения Москва
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