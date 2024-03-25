Пузырёв Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1910
Дата смерти30.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1910
Рождение ребёнка
26.07.1931
Мать ребёнка: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна
Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1931
Мать ребёнка: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1935
Сын: Пузырёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна
Смерть
30.06.1971