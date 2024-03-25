Пузырёв Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырёв Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1910

Дата смерти

30.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1910

Отец: Пузырёв Дмитрий Алексеевич

Мать: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
26.07.1931

Сын: Пузырёв Виктор Иванович

Мать ребёнка: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1931

Сын: Пузырёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1935

Сын: Пузырёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна

Смерть
30.06.1971

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