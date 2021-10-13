Зарезин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарезин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарезин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Зарезина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарезин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Зарезина Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарезина Елена Яковлевна

Смерть
13.10.2021
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