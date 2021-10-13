Зарезин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти13.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зарезина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарезин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Зарезина Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарезина Елена Яковлевна
Смерть
13.10.2021