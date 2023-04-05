Лыкошина (Лесли) Миропия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыкошина (Лесли) Миропия Ивановна

Лыкошина (Лесли) Миропия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Рачинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Лыкошин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Рождение ребёнка
15.01.1794

Сын: Лыкошин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.02.1800

Дочь: Колечицкая Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Тулубьева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Лыкошин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лыкошин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close