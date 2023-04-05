Лыкошина (Лесли) Миропия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Рачинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лыкошин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Рождение ребёнка
15.01.1794
Сын: Лыкошин Александр Иванович
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.02.1800
Дочь: Колечицкая Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Тулубьева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Богданович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851