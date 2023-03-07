Желнина (Сивкова) Настасья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Сивкова) Настасья Евдокимова

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Место рождения

Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Хлебникова Марья Семенова

Отец ребёнка: Желнин Семен Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Желнин Василий Семенов

Отец ребёнка: Желнин Семен Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Желнин Сидор Семенов

Отец ребёнка: Желнин Семен Агафонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Семен Агафонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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