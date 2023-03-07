Желнина (Сивкова) Настасья Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Хлебникова Марья Семенова
Отец ребёнка: Желнин Семен Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Желнин Семен Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Желнин Сидор Семенов
Отец ребёнка: Желнин Семен Агафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762