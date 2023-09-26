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Мезенцев Егор Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мезенцев Пимен Герасимович

Мать: Мезенцева Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мезенцев Егор Егорович

Мать ребёнка: Мезенцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Степан Егорович

Мать ребёнка: Мезенцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Егоровна

Мать ребёнка: Мезенцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Егоровна

Мать ребёнка: Мезенцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Мезенцева Елена

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