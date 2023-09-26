Мезенцев Егор Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мезенцева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мезенцева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Егоровна
Мать ребёнка: Мезенцева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Егоровна
Мать ребёнка: Мезенцева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Мезенцева Елена