Корешков Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
21.01.1855
Мать ребёнка: Корешкова Устинья Корниловна
Рождение ребёнка
29.03.1857
Мать ребёнка: Корешкова Устинья Корниловна
Рождение ребёнка
27.06.1867
Дочь: Корешкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Корешкова Устинья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно