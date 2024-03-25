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Корешков Степан Петрович

Место рождения

Обухово

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Корешков Пётр Семёнович

Мать: Корешкова Парасковья Егоровна

Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Корешков Ефим Степанович

Мать ребёнка: Корешкова Устинья Корниловна

Рождение ребёнка
29.03.1857

Сын: Корешков Егор Степанович

Мать ребёнка: Корешкова Устинья Корниловна

Рождение ребёнка
27.06.1867

Дочь: Корешкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Корешкова Устинья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корешкова Устинья Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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