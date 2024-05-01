Суботин Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1750 ст.
Дата смерти05.05.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1750 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селина (Суботина) Харитиния Андреевна
Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Заводской крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Суботин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Суботин Михайло Андреевич
Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич
Мать ребёнка: Суботина Агрипина Федоровна
Смерть
05.05.1818 ст.