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Суботин Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1750 ст.

Дата смерти

05.05.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1750 ст.

Отец: Суботин Федор Назарович

Мать: Суботина (Саватеева) Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина (Суботина) Харитиния Андреевна

Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Заводской крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Суботин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Суботин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Суботин Михайло Андреевич

Мать ребёнка: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич

Мать ребёнка: Суботина Агрипина Федоровна

Смерть
05.05.1818 ст.

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