Степанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Владимир

Степанов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Лора Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Клавдия Севериновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Арнольд Владимирович

Мать ребёнка: Степанова Клавдия Севериновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Клавдия Севериновна

Смерть
Неизвестно
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