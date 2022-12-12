Гуселетов Гаврила Исаевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Гуселетов Исай Петрович
Мать: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гуселетов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гуселетов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гуселетов Прокопий Гаврилович
Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гуселетов Ефим Гаврилович
Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно