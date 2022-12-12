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Гуселетов Гаврила Исаевич

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Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гуселетов Исай Петрович

Мать: Гуселетова ?

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гуселетов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гуселетов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гуселетов Прокопий Гаврилович

Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гуселетов Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: Гуселетова Татьяна Александровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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