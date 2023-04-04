Бакалова Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1895
Отец ребёнка: Бакалов Егор
Рождение ребёнка
17.12.1903
Дочь: Середа Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Бакалов Егор
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Бакалов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакалов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Бакалов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакалов Егор
Смерть
1966
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
Похороны
Неизвестно
г. Павловск (старое кладбище)