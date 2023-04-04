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Бакалова Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1895

Сын: Бакалов Иван Егорович

Отец ребёнка: Бакалов Егор

Рождение ребёнка
17.12.1903

Дочь: Середа Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Бакалов Егор

Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Бакалов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакалов Василий Егорович

Отец ребёнка: Бакалов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Бакалов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакалов Егор Егорович

Отец ребёнка: Бакалов Егор

Смерть
1966
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
Похороны
Неизвестно
г. Павловск (старое кладбище)
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