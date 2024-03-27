Абдулазиз Абдулгафур Улы
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Абузяров Абдулгафярь
Мать: Гульфия
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1874
Мать ребёнка: Сахибджамал Абдулмян Кызы
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно