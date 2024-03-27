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Абдулазиз Абдулгафур Улы

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Абузяров Абдулгафярь

Мать: Гульфия

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Абдулазизов Абдурахман

Мать ребёнка: Сахибджамал Абдулмян Кызы

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибджамал Абдулмян Кызы

Смерть
Неизвестно
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