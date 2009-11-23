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Власов Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Власов Григорий

Мать: Власова Евстолья

Рождение ребёнка
09.06.1923

Дочь: Андрианова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анна Алексеевна

Смерть
1948
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