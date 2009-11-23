Власов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Власов Григорий
Мать: Власова Евстолья
Рождение ребёнка
09.06.1923
Дочь: Андрианова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Власова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна Алексеевна
Смерть
1948