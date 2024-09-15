Мальцов Александр Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцов Александр Саввич

Мальцов Александр Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцов Савва Федорович

Мать: Мальцова Мария Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.

Сын: Мальцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мальцова Гликерия Петровна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.

Сын: Мальцов Левкий Александрович

Мать ребёнка: Мальцова Гликерия Петровна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.

Дочь: Мальцова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Мальцова Гликерия Петровна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.08.1886 ст.

Сын: Мальцов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Мальцова Гликерия Петровна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.