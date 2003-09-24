Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Капранова Софья Григорьевна
Капранова Софья Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.2003
Пол
Женский
Отец
Капранов Григорий Григорьевич
1967 г.р.
Мать
Обухова Ольга Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2003
Отец:
Капранов Григорий Григорьевич
Мать:
Обухова Ольга Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия