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Капранова Софья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2003

Отец: Капранов Григорий Григорьевич

Мать: Обухова Ольга Николаевна

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