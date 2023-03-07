Естифий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Самсон Естифеев
Мать ребёнка: Евфимия Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Кузьма Естифеев
Мать ребёнка: Евфимия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Гаврилова
Смерть
Неизвестно