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Естифий Яковлев

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Место рождения

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1655 г.р.

Дети

Около 1678 г.р.
Около 1699 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Самсон Естифеев

Мать ребёнка: Евфимия Гаврилова

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Кузьма Естифеев

Мать ребёнка: Евфимия Гаврилова

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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