Ладыгина Евпраксия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Евпраксия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1879

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Огарков Игнатий Николаев, Ладыгина Евдокия Маркова
Место жительства
Около 1879
Рождение ребёнка
01.12.1881

Дочь: Гаврилова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников ЕА, Золотарева НА
Рождение ребёнка
07.04.1887

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Перов АМ, Сокольникова СЕ
Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 664 (1888) - с Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Петров Андрей Сергиев, Ладыгина Филицата Иванова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Михаил Савельевич

Смерть
Неизвестно
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