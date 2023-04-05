Ладыгина Евпраксия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1879
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Огарков Игнатий Николаев, Ладыгина Евдокия Маркова
Место жительства
Около 1879
Рождение ребёнка
01.12.1881
Дочь: Гаврилова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников ЕА, Золотарева НА
Рождение ребёнка
07.04.1887
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Перов АМ, Сокольникова СЕ
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Ладыгин Михаил Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 664 (1888) - с Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Петров Андрей Сергиев, Ладыгина Филицата Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно