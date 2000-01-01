Куликов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Федор

Куликов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Евгений

Мать ребёнка: Анна Викентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Алексей

Мать ребёнка: Анна Викентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Владимир

Мать ребёнка: Анна Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Викентьевна

Смерть
Неизвестно
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