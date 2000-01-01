Куликов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Евгений
Мать ребёнка: Анна Викентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Алексей
Мать ребёнка: Анна Викентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Владимир
Мать ребёнка: Анна Викентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Викентьевна
Смерть
Неизвестно